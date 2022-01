Sturm Graz sichert sich dänischen Jung-Stürmer Höjlund

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat wie erwartet den 18-jährigen dänischen Mittelstürmer Rasmus Höjlund verpflichtet. Wie die Steirer am Freitag bekanntgaben, unterzeichnete der 1,85 m große Nachwuchsteamspieler einen langfristigen Vertrag bis 2026. Höjlund kommt vom FC Kopenhagen, laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Tabellenzweite tief in die Tasche greifen.

Die dänische Zeitung "B.T." hatte am Mittwoch von einer Ablöse von 2,5 Millionen Euro berichtet, die Kopenhagen von Sturm kassieren soll. Die Grazer selbst hatten durch den Abgang von Kelvin Yeboah zum CFC Genoa mehr als sechs Mio. Euro eingenommen.

Höjlund ist aktuell dänischer U19-Teamspieler. Für Kopenhagen absolvierte er im Herbst 15 Ligaspiele ohne Treffer, international gelangen ihm aber Tore. In der Qualifikation zur Conference League und in der Gruppenphase selbst schoss er in elf Auftritten fünf Treffer.

"Rasmus war schon lange auf unserer Stürmerliste ganz oben, und wir haben uns schon im Herbst intensiv mit ihm beschäftigt. Nach dem Abgang von Kelvin Yeboah sind wir sofort in die Umsetzung gegangen und ich bin sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat", erklärte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung von Sturm. "Er ist ein extrem hungriger Spieler, und sein Spielstil und seine Fähigkeiten passen genau in unser Anforderungsprofil."

Der Transfer zeige, "dass sich der SK Sturm auch für internationale Talente zu einer sehr guten Adresse entwickelt hat und unser Weg Früchte trägt. Rasmus wird bei uns die Zeit bekommen, die er für seine nächsten Schritte braucht und wir wissen aus der Vergangenheit genau, wie gut unser Trainerteam mit jungen Spielern arbeitet."