Sturm Graz sucht gegen LASK nächsten Ausweg aus der Krise

Nach deutlichen Niederlagen sucht Meistergruppen-Schlusslicht Sturm Graz händeringend einen Ausweg aus der Krise. Im Vergleich zum 0:4 in Pasching müssen die Steirer laut ihrem Vertretungs-Chefcoach aber "ziemlich alles" anders machen. "Wenn wir gemessen an unserem Saisondurchschnitt nur normal spielen, wird es sicher nicht reichen", sagte Nikon El Maestro am Freitag.

SN/APA (Oczeret)/HERBERT P. OCZERET Dominik Frieser (links) und Christoph Leitgeb treffen gleich wieder aufeinander