Sturm Graz sucht vor Meistergruppe die Balance

Der erste Salzburg-Verfolger geht mit Defensivmängeln in die finale Meisterschaftsphase. Sturm Graz sucht im Frühjahr die Stabilität, wie drei 2:2 in den vier Auftritten offenlegen. "Unser Spiel definiert sich eben sehr stark über die Arbeit gegen den Ball. Das ist unsere Basis, da müssen wir sicher nachschärfen", sagte Sportchef Andreas Schicker zur APA. "Aber so wie ich die Gruppe und das Trainerteam kenne, bin ich überzeugt, dass das auch umgesetzt wird."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sturm-Sportchef Schicker bemängelt billige Tore