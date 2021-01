Sturm Graz trauert verpasster Tabellenführung nicht nach

Sturm Graz hat am Sonntag im ersten Fußball-Bundesliga-Spiel des Jahres den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Dennoch hielt sich die Enttäuschung darüber in Grenzen, denn angesichts einer über 60-minütigen Unterzahl nahm man ein 0:0 beim WAC gerne mit. "Bei diesem Spielverlauf müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein", resümierte Kapitän Stefan Hierländer.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Siebenhandl hielt Punkt für Sturm Graz fest