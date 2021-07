Sturm Graz verlängert mit Kiteishvili bis 2024

Sturm Graz hat den Vertrag mit dem georgischen Internationalen Otar Kiteishvili vorzeitig verlängert. Der Mittelfeldspieler wurde bis Sommer 2024 an den Club gebunden, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt gab. Kiteishvili hat sich seit seinem Wechsel nach Graz vor drei Jahren als Leistungsträger etabliert, sein ursprünglicher Vertrag wäre am Ende der nächsten Saison ausgelaufen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Leistungsträger Kiteishvili bleibt Sturm erhalten