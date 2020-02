Sturm Graz hat den ursprünglich mit Saisonende auslaufenden Vertrag mit Philipp Huspek um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 29-jährige Flügelspieler spielt seit Sommer 2016 für die Steirer, mit denen er 2018 den Cup-Titel holte. Huspek bestritt in der laufenden Saison bisher zwölf Ligaspiele für Sturm, in denen ihm drei Tore gelangen.

