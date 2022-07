Sturm Graz verlängerte Vertrag von Prass vorzeitig bis 2025

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat den Vertrag mit Youngster Alexander Prass vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2025 verlängert. Das teilten die Steirer am Montag in einer Aussendung mit. Der 21-jährige mehrfache ÖFB-Nachwuchsteamspieler war erst im vergangenen Sommer zu den Blackys gestoßen und entwickelte sich im Lauf der Saison zur Stammkraft im linken Mittelfeld. Der Oberösterreicher kam auf 28 Bundesliga-Partien und sechs Einsätze in der Europa League.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Alexander Prass (r.) band sich bis 2025 an Sturm Graz