Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat Martin Ovenstad bis Ende Juni in dessen norwegische Heimat an Stabäk IF verliehen. Der Mittelfeldspieler ist seit seinem Wechsel zu Sturm vor 13 Monaten erst fünfmal eingesetzt worden. Beim Erstliga-Club Stabäk soll der 23-Jährige möglichst viel Spielpraxis sammeln, wie Sturm am Donnerstag mitteilte. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis Sommer 2019.

(APA)