Sturm Graz verpflichtet Borkovic fix von Hoffenheim

Sturm Graz hat den zuletzt ausgeliehenen Alexander Borkovic fix von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der 23-Jährige unterschrieb beim Cupsieger einen Vertrag bis 2026, wie Sturm am Dienstag bekannt gab. Der Innenverteidiger absolvierte in der aktuellen Saison 20 Einsätze in der Bundesliga, zwei Partien in der Europa League sowie drei im ÖFB-Cup. Aktuell ist Borkovic verletzt.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Borkovic überzeugte bei Sturm

Sturms Geschäftsführer Andreas Schicker bescheinigte dem Verteidiger eine hervorragende Entwicklung. "Er hat speziell in der heurigen Saison bewiesen, dass er für uns eine wertvolle Stütze in der Innenverteidigung darstellen kann." Ausgebildet wurde Borkovic bei der Wiener Austria, 2020 ging er nach Deutschland zu Hoffenheim, wo er für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Seit August 2021 war er an Sturm ausgeliehen.