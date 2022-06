Sturm Graz verpflichtet slowenischen Teamspieler Tomi Horvat

Der SK Sturm Graz hat den 23-jährigen slowenischen Mittelfeldmann Tomi Horvat verpflichtet. Der Kreativspieler wechselt von NS Mura nach Graz, kam in der abgelaufenen Saison in allen Bewerben auf insgesamt elf Tore und zehn Assists und wurde zum besten jungen Spieler der slowenischen Fußballliga gewählt. Horvat und der Club einigten sich auf einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.

"Tomi ist ein technisch versierter und laufstarker Linksfuß und wird unser Spiel in der Offensive kreativer und variabler machen. Zudem verfügt er über ein hervorragendes Raumgefühl und passt zu unserer Spielidee", sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. "Sturm Graz ist in Slowenien ein hoch angesehener Verein und ich kenne den Club auch aus den Play-off-Spielen in der Europa League bestens", freute sich der Spieler, der in Sloweniens aktuellem Nations-League-Kader steht, auf die bevorstehenden Aufgaben.

Im angesprochenen Play-off-Duell hatte sich Sturm im Vorjahr in zwei Spielen durchgesetzt. Horvat kam gegen seinen jetzigen Arbeitgeber in beiden Spielen zum Einsatz und steuerte bei der 1:3-Heimniederlage von Mura im Hinspiel eine Vorlage bei.