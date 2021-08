Sturm Graz vor Duell mit Admira voller Selbstvertrauen

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Admira surft Sturm Graz auf der Erfolgswelle. In der Fußball-Bundesliga ist Rang zwei mit drei Punkten Vorsprung auf Rapid abgesichert, dazu gelang am Donnerstag gegen Mura der souveräne Aufstieg in die Europa-League-Gruppenphase, wo es gegen AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad geht.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Ilzer will mit Sturm Erfolgslauf in der Südstadt fortsetzen