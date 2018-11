Sturm Graz vor Duell mit Wacker Innsbruck auf Klausur

Vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Wacker Innsbruck hat sich Sturm Graz auf Klausur zurückgezogen. Ab Donnerstagmittag residierten die "Blackys" in St. Ruprecht an der Raab und trainierten in Krottendorf. In der oststeirischen Abgeschiedenheit stand aber weniger das Üben auf dem Platz im Vordergrund - es ging vor allem darum, die jüngsten Tiefschläge gründlich aufzuarbeiten.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Heiko Vogels Truppe kommt nicht richtig ins Rollen