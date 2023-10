Sturm Graz baut Vorsprung auf Salzburg auf vier Punkte aus

Sturm Graz liegt in der Fußball-Bundesliga bereits vier Punkte vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg an der Tabellenspitze. Während die Grazer am Samstag in der elften Runde einen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Hartberg einfuhren, setzte es für die "Bullen" mit dem 0:1 gegen den LASK bereits die dritte Pflichtspiel-Heimniederlage in Folge. Aufsteiger Blau-Weiß Linz und Schlusslicht Austria Lustenau trennten sich 0:0.

BILD: SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Robert Zulj schoss den LASK in Salzburg zum Sieg

Am Sonntag wird die Runde mit den Partien Altach - WAC, WSG Tirol - Austria Wien (jeweils 14.30 Uhr) und Rapid - Austria Klagenfurt (17.00 Uhr) abgeschlossen.