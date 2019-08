Sturm Graz will gegen WSG Tirol wieder in Erfolgsspur

Sturm Graz hat vor dem Heimspiel am Sonntag gegen WSG Tirol Wiedergutmachung im Sinn. Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga ohne ein erzieltes Tor gilt es für die Grazer, so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Graz möchte zurück in die Siegerspur