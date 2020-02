Sturm Graz "wochenlang" ohne Despodow - OP in Innsbruck

Fußball-Bundesligist Sturm Graz muss lange Zeit auf Kiril Despodow verzichten. Der 23-jährige Bulgare unterzieht sich am Dienstag in Innsbruck wegen einer Knöchelverletzung einer Operation. "Laut den Ärzten werde ich bis zu acht Wochen ausfallen", sagte die Leihgabe von Cagliari Calcio. Damit steht Despodow neben seinem Club auch dem Nationalteam in einer wichtigen Phase nicht zur Verfügung.

SN/APA (EXPA/Angerer)/EXPA/DOMINIK Mit Despodows Rückkehr ist nicht vor April zu rechnen