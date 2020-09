Sturm holt Außenverteidiger Gazibegovic vom FC Liefering

Sturm Graz hat den 20-jährigen Jusuf Gazibegovic vom FC Liefering verpflichtet. Der Außenverteidiger unterschrieb für drei Jahre beim steirischen Fußball-Bundesligisten, wie dieser am Mittwoch bekannt gab. Gazibegovic brachte es für Salzburgs Nachwuchs-Schmiede auf 39 Partien in der 2. Liga und kam auch in der Youth League zum Einsatz. Der in Salzburg geborene Defensivspieler spielt international für das bosnische U21-Team.

Sturm gab an, den Transfer auch mit Blick auf den Langzeitausfall von Linksverteidiger Vincent Trummer getätigt zu haben. Gazibegovic kann aber auch rechts außen eingesetzt werden. Quelle: APA