Sturm-Kapitän Hierländer auf dem Weg der Besserung

Kapitän Stefan Hierländer vom Fußball-Bundesligisten Sturm Graz befindet sich nach seiner Knieverletzung auf dem Weg der Besserung. "Die Pause tut meinem Knie gut", sagte der 31-jährige Kärntner am Mittwoch in Graz im Rahmen der Präsentation einer Straßenbahn in den Club-Farben. Er freue sich schon auf den Trainingsstart des Vizemeisters am 13. Juni in Messendorf. In den letzten drei Spielen der abgelaufenen Saison war der Mittelfeldspieler nicht mehr zum Einsatz gekommen.