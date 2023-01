Sturm-Kapitän Hierländer erleidet Muskelfaserriss in Wade

Sturm-Graz-Kapitän Stefan Hierländer hat im Montag-Training einen Muskelfaserriss in der Wade erlitten. Diese Diagnose brachte eine Magnetresonanz-Untersuchung am Dienstag, wie der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga verlautete. Der 31-jährige Kärntner werde nicht zur Mannschaft ins Kurztrainingslager nach Catez nachreisen und umgehend mit der Therapie in Graz beginnen. Die wird der Mittelfeldspieler dann voraussichtlich ab Montag im Wintertrainingslager in Side fortsetzen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Für Hierländer verläuft die Vorbereitung nicht nach Plan