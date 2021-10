Sturm-Kapitän Hierländer wird operiert und fällt lange aus

Der SK Sturm Graz muss längere Zeit auf Stefan Hierländer verzichten. Der Mittelfeldspieler und Kapitän hatte sich vor dem 1:4-Niederlage gegen Salzburg am Sonntag eine Meniskusverletzung zugezogen, die nun am Mittwoch in Graz operativ behandelt werden muss. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird Hierländer voraussichtlich für das restliche Kalenderjahr ausfallen. Ebenso muss sich Francisco Mwepu einer erneuten Arthroskopie am Meniskus unterziehen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Hierländer zog sich eine Meniskusverletzung zu