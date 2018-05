Sturm-Keeper Siebenhandl ohne Verständnis für Jeggo-Wechsel

Fußball-Nationaltorhüter Jörg Siebenhandl hat am Sonntag kurz vor Saisonschluss in der Bundesliga sein Unverständnis über den Wechsel seines bisherigen Sturm-Graz-Kollegen James Jeggo zur Wiener Austria zum Ausdruck gebracht. "Mich würden derzeit keine zehn Pferde zur Austria bringen", sagte Siebenhandl bei einem ÖFB-Medientermin in Schwaz.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Jeggo versucht sein Glück bei der Wiener Austria