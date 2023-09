Sturm leiht Innenverteidiger Lavalée von Mechelen aus

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat kurz vor Ende des Transferfensters den belgischen Innenverteidiger Dimitri Lavalée ausgeliehen. Der 26-Jährige kommt von KV Mechelen und unterschrieb einen Leihvertrag bis zum Sommer 2024 inklusive Kaufoption. Das teilten die Steirer am Freitag mit. Lavalée wurde bei Standard Lüttich ausgebildet und absolvierte 70 Spiele in der belgischen Jupiler Pro League.

Sportdirektor Andreas Schicker freute sich über einen "technisch sehr versierten und zweikampfstarken Linksfuß", der die Innenverteidigung um ein weiteres spannendes Profil ergänze. "Was uns in einem intensiven Herbst mit einer enormen Anzahl an Spielen zugute kommen wird", ergänzte der Geschäftsführer Sport. Lavalée hatte keine schwere Entscheidung zu treffen. "Als die Anfrage von Sturm Graz kam, musste ich nicht lange überlegen", sagte der 1,87 m große Verteidiger.

Am Donnerstag war ein Wechsel von Stamm-Innenverteidiger Gregory Wüthrich geplatzt. "Der Transfer in die deutsche Bundesliga wird aufgrund von Problemen beim Medizincheck nicht zustande kommen. Dabei handelt es sich für uns allerdings nicht um neue Erkenntnisse oder Komplikationen, die ihm in Zukunft im Weg stehen werden", betonte Schicker. Ein Wechsel zum FC Augsburg soll im Raum gestanden sein, die Ablösesumme hätte sich laut kicker auf 1,5 Mio. Euro belaufen.

"Es wurde sehr viel geschrieben, und ich habe in diesen Tagen die andere, nicht so schöne Seite dieses Business' kennengelernt", schrieb Wüthrich am Freitag auf Instagram und bedankte sich für die "unglaubliche Unterstützung". Er sei topfit und wisse, was er an Sturm Graz habe, ergänzte der 28-jährige Schweizer.