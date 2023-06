Sturm leiht spanisches Mittelfeldtalent Serrano von Atletico

Fußball-Vizemeister Sturm Graz setzt in der kommenden Saison auf spanische Mittelfeldimpulse. Wie die Steirer am Freitag bekanntgaben, leiht man den 20-jährigen Javi Serrano bis Ende der kommenden Saison von Atletico Madrid aus, danach besteht die Option auf einen dauerhaften Wechsel zu den "Blackys". "Mit Javi Serrano konnten wir einen hochtalentierten jungen Spieler verpflichten, der uns im Mittelfeld noch mehr Optionen gibt", erklärte Sportdirektor Andreas Schicker.

Für seinen Jugendverein Atletico brachte es Serrano bisher auf sieben Profi-Einsätze. In der abgelaufenen Saison war der zentrale Mittelfeldmann an UD Ibiza in LaLiga 2 verliehen, wo er 26 Pflichtspiele verbuchen konnte. 20-Mal kickte Serrano für Spaniens Jugendauswahlen. "Dass ein talentierter Spieler von einem Großclub wie Atletico Madrid zu uns nach Graz wechselt, zeigt ein weiteres Mal, dass wir uns in Europa einen Namen als hervorragende Plattform für junge Spieler gemacht haben", sagte Schicker.