Sturm muss gegen WAC "unforced errors" abstellen

Sturm Graz will nach dem Verlust der Tabellenführung in der Vorwoche am Samstag gegen den Wolfsberger AC in der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgspur finden. Die Grazer liegen nach 21 Runden zwei Punkte hinter Red Bull Salzburg. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Trainer Heiko Vogel vor allem in der Reduzierung der Fehlerquote. Die Kärntner warten bereits seit 15 Runden auf einen Sieg.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Vogel erwischte einen schlechten Start