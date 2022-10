Sturm nach 3:0 bei Austria wieder erster Salzburg-Jäger

Sturm Graz hat sich in der Fußball-Bundesliga an die Fersen von Spitzenreiter Salzburg geheftet. Der Vizemeister gewann am Sonntag bei der Wiener Austria mit 3:0 (1:0) und schob sich bei nun zwei Zählern Rückstand auf den Serienmeister am LASK vorbei auf Platz zwei vor. Albian Ajeti (14.) und William Böving (58.) mit ihren ersten Liga-Toren sowie der eingewechselte Mohammed Fuseini (92.) schrieben in einer unterhaltsamen Partie als Torschützen an.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Sturm und Ajeti (r.) holten deutlichen Sieg in Wien