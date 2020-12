Sturm nach 4:0 bei Austria vorerst Dritter

Christian Ilzer hat bei seiner Rückkehr nach Wien ein weiteres Erfolgserlebnis mit Sturm Graz gefeiert. Die Steirer setzten sich am Samstag bei der Austria klar mit 4:0 (1:0) durch und stießen nach dem dritten Ligasieg in Folge vorerst an Rapid vorbei auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Austria läuft als Achter Gefahr, die Top Sechs vollends aus den Augen zu verlieren.

SN/APA/HANS PUNZ Sturm nimmt damit 3 Punkte aus der Ferne mit