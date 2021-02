Sturm nach Gazibegovic-Tor in letzter Sekunde erleichtert

Jusuf Gazibegovic hat Sturm Graz am Dienstag gegen Ried die drei Punkte in der Fußball-Bundesliga gerettet. Mit seinem ersten Liga-Treffer in Form eines Traum-Freistoß in der fünften Minute der Nachspielzeit fixierte der 20-Jährige den 2:1-Erfolg für die Gastgeber, die davor gehörig um ihren zweiten Sieg in der Frühjahrssaison gezittert hatten. Platz drei in der Tabelle hat die Truppe von Coach Christian Ilzer damit vorerst abgesichert.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Jusuf Gazibegovic durfte über sein erstes Bundesliga-Tor jubeln