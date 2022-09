Sturm nach Rotterdam-Abfuhr mit Charaktertest gegen Lustenau

Die historische Europacup-Abfuhr in Rotterdam will Sturm Graz schnell abhaken. Das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Aufsteiger Austria Lustenau wird für die Steirer zum "Charaktertest", wie Torhüter Jörg Siebenhandl nach dem 0:6 bei Feyenoord meinte. Der Ausfall der verletzten Stürmer Emmanuel Emegha und Albian Ajeti macht die Sache nicht leichter.

SN/APA/ANP/OLAF KRAAK Siebenhandl und seine Kollegen wollen gegen Lustenau wieder aufstehen