Sturm nützte Länderspielpause für "gewisse Automatismen"

Vizemeister Sturm Graz hat die Länderspielpause genutzt, um am Feintuning zu arbeiten. "Wir haben in der meisterschaftsfreien Zeit an allem sehr intensiv und sehr fokussiert gearbeitet. Es waren zwei qualitativ hochwertige Trainingswochen. Insbesondere haben wir gewisse Automatismen einstudiert", verriet Trainer Heiko Vogel am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Gastspiel bei der Admira.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Laut Trainer Vogel hat Sturm Graz die Länderspielpause gut genützt