Sturm nur 1:1 in Altach - Rapid besiegte den LASK 1:0

Sturm Graz hat nach dem bitteren Europacup-Aus unter der Woche auch am Sonntag in der Fußball-Bundesliga Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer kam in der 15. Runde bei SCR Altach über ein 1:1 nicht hinaus und verlor damit Boden auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Auch keinen Sieger gab es zwischen der WSG Tirol und Austria Wien, die Partie endete 0:0. Rapid gewann zum Abschluss der Runde gegen den LASK mit 1:0 und kletterte damit auf Platz vier.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Umkämpfte Partie der Grazer in Altach