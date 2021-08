Sturm-Präsident Jauk: Verein hat Pandemie "gut überwunden"

Sturm Graz hat die Corona-Pandemie laut Präsident Christian Jauk "gut überwunden". Wie der Clubchef anlässlich eines Pressetermins zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fußball-Bundesligisten am Dienstag bekannt gab, habe man die schwierige Phase gemeistert. "Sturm Graz war am stärksten davon betroffen, wenn man das Budget in Relation zu den Zuschauereinnahmen stellt", meinte Jauk. Wie Geschäftsführer Thomas Tebbich anmerkte, sei Sturm schuldenfrei. "Das ist oberste Prämisse."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sturm hofft in Zukunft auf volles Haus in Graz-Liebenau