Sturm-Präsident Jauk weiter gegen Investoren-Modell

Fußball-Bundesligist Sturm Graz nimmt von möglichen Investoren-Modellen weiter Abstand. "Wir werden diesen Weg der Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit weitergehen", bekräftigte Clubpräsident Christian Jauk in einem Interview der "Kleinen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe). Gemeinsam mit Rapid sei Sturm als Mitgliederverein mittlerweile "eine Rarität im Fußball" - auch in der Bundesliga. "Mit Sturm und Rapid gibt es in Wahrheit nur noch zwei unabhängige Mitglieder-Vereine."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Jauk will Sturm Graz nicht in Investoren-Händen sehen