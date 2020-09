Sturm - Rapid als Duell zweier angeschlagener Teams

Das Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen Sturm Graz und Rapid am Samstag in der Merkur Arena wird zum Duell zweier angeschlagener Mannschaften. Die Gastgeber lieferten beim 0:0 in St. Pölten einen misslungenen Auftakt ab, die Hütteldorfer ließen zuletzt die Chance auf das fünf Millionen Euro schwere Champions-League-Play-off liegen.

SN/APA/HANS PUNZ Zwei Teams mit Europacup-Anspruch