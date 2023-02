Sturm ringt Rapid zum Frühjahrsauftakt spät mit 1:0 nieder

Sturm Graz hat in einem packenden Frühjahrsauftakt der Fußball-Bundesliga das bessere Ende für sich gehabt. Die Grazer rangen Rapid am Freitagabend zu Hause mit 1:0 (0:0) nieder und liegen vorerst nur noch drei Punkte hinter Serienmeister Salzburg auf Rang zwei. Die Salzburger empfangen am Samstag (17.00 Uhr) Austria Lustenau. Den entscheidenden Treffer vor 15.517 Zuschauern in Graz erzielte der eingewechselte David Affengruber erst in der Nachspielzeit per Kopf (91.).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Affengruber köpfelte Sturm ins Glück.