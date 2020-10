Sturm rund sechs Wochen ohne Spielgestalter Kiteishvili

Sturm Graz muss rund sechs Wochen auf Spielgestalter Otar Kiteishvili verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, sei nach einer MR-Untersuchung des 24-Jährigen ein Muskelbündelriss im Adduktorenbereich festgestellt worden. Der georgische Internationale hatte am Mittwoch im Nations-League-Spiel in Nordmazedonien (1:1) bereits in der siebenten Minute vom Feld gehen müssen.

Die Grazer müssen bereits länger auf Linksverteidiger Vincent Trummer (Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Niklas Geyrhofer (Bänderrisse im Sprunggelenk) verzichten. Quelle: APA