Sturm schöpfte Zuversicht für Rückspiel gegen Haugesund

Sturm Graz hat zum Auftakt der Fußball-Bundesliga Zuversicht für das Zweitrunden-Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag gegen Haugesund getankt. Der 3:0-Heimsieg am Sonntag über den SKN St. Pölten nährte bei den Steirern die Hoffnung, das 0:2 aus dem ersten Match gegen die Norweger noch umdrehen zu können.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturm Graz gewann 3:0 gegen SKN St. Pölten