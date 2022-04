Sturm sichert mit 2:0-Sieg beim WAC Rang zwei ab

Sturm Graz hat am Sonntag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga in Wolfsberg einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Steirer gewannen in der Lavanttal-Arena beim WAC mit 2:0 und sicherten damit Platz zwei in der Meistergruppe hinter RB Salzburg ab. Manprit Sarkaria (26.) und Rasmus Höjlund (47.) erzielten die Tore für die effektiven Grazer. Die Wolfsberger haben nun als Fünfte mit 18 Zählern bereits sechs Punkte Rückstand auf Sturm.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Sarkaria bejubelt sein elftes Saisontor