Sturm-Sportchef Schicker: Guter Dinge, dass Ilzer bleibt

Sturm-Graz-Sportchef Andreas Schicker geht davon aus, mit Christian Ilzer in die neue Fußball-Bundesliga-Spielzeit zu starten. "Wir sind derzeit mitten in der Kaderplanung für die kommende Saison, natürlich im Austausch mit Chris. Ich bin guter Dinge, dass er nächste Saison Trainer von Sturm Graz ist", sagte Schicker am Freitag angesprochen auf Gerüchte über einen möglichen Abgang des 44-Jährigen.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Ilzer führte Sturm souverän zum Vizemeistertitel