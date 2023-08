Sturm-Sportdirektor Schicker schließt Prass-Transfer aus

Sportdirektor Andreas Schicker vom Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat einen Wechsel von ÖFB-Kicker Alexander Prass im Sommer ausgeschlossen. "Es ist so, dass wir Alex Prass in dieser Transferzeit nicht verkaufen werden", bestätigte der Geschäftsführer Sport am Mittwoch. Der 22-Jährige wurde zuletzt oft mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, unter anderem zum französischen Erstligisten FC Lorient mit einer kolportierten Ablösesumme in Höhe von etwa 7 Mio. Euro.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Prass bleibt bei Sturm

Allerdings wurde keine Einigung erzielt. Dem anderen Verein habe die Bereitschaft gefehlt, letzte kleine Schritte zu gehen, sagte Schicker. Nun sei die Deadline abgelaufen. "Wir haben das sehr offen mit Spieler und Berater kommuniziert. Sie haben absolutes Verständnis dafür", betonte Schicker. "Alex Prass ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich bin sehr froh, dass er uns in dieser Saison noch zur Verfügung steht."