Sturm trotzt Corona-Plage und 0:3-Rückstand: 3:3 gegen LASK

Das in den vergangenen Wochen von Corona gebeutelte Sturm Graz hat zum Abschluss der 15. Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag ein sehenswertes Comeback gegen den LASK gefeiert. Nach 36 Minuten schon 0:3 hinten, erkämpften die Steirer noch ein 3:3 (1:3) und holten sich bei einem Spiel weniger Platz zwei vom punktegleichen WAC zurück. Der LASK hingegen schenkte den zweiten Sieg in Folge her und konnte sich in der Tabelle nur einen Punkt von Schlusslicht Altach absetzen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturms Stürmer Yeboah jubelt über das 3:3 gegen den LASK