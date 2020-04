Sturm verlängerte mit am Kreuzband verletztem Lema

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat den Vertrag mit seinem derzeit an einer Kreuzbandverletzung laborierenden Offensivmann Michael John Lema bis 2022 verlängert. Der 20-jährige gebürtige Tansanier mit österreichischer Staatsbürgerschaft bleibt zudem bis Sommer 2021 an Ligakonkurrent TSV Hartberg verliehen. Das gab der Club am Mittwoch bekannt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU John Lema gilt für Sturm als Zukunftshoffnung