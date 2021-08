Sturm verleiht Shabanhaxhaj an Zweitligist Kapfenberg

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat Youngster Dardan Shabanhaxhaj als Kooperationsspieler zum Zweitligisten Kapfenberger SV verliehen. "Für Dardan ist es sehr wichtig, regelmäßig Spielpraxis auf höherem Level zu sammeln", erklärte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Montag in einer Club-Aussendung. Der 20-jährige Offensivmann hat bisher zweimal für Österreichs U21-Nationalteam gespielt. Bei Sturm kam er in dieser Saison aber erst zu einem Kurzeinsatz.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Shabanhaxhaj (l.) soll sich in Kapfenberg weiterentwickeln