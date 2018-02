Sturm verlor auch zweites Spiel unter Vogel - 0:1 gegen WAC

Sturm Graz kommt im Frühjahr sowie unter Neo-Coach Heiko Vogel nicht in Fahrt. Der Winterkönig der Fußball-Bundesliga verlor am Samstag auch das zweite Spiel nach der Ära von Franco Foda, unterlag in der eigenen Merkur Arena dem WAC mit 0:1 (0:1). Die Grazer liegen damit nach der 22. Runde bereits fünf Punkte hinter Tabellenführer und Titelverteidiger Red Bull Salzburg zurück.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Die Grazer finden derzeit nicht zurück auf die Siegerstraße