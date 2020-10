Sturm-Verteidiger Geyrhofer fällt monatelang aus

Sturm Graz muss lange auf Innenverteidiger Niklas Geyrhofer verzichten. Der 20-Jährige habe sich am Freitag im Training eine schwere Sprunggelenksverletzung mit Bänderrissen zugezogen, wie die Steirer bekanntgaben. Der in den vergangenen beiden Bundesligaspielen in der Startelf eingesetzte Eigenbauspieler werde voraussichtlich mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.

Quelle: APA