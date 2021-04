Sturm Graz muss nur am Sonntag gegen den LASK auf Innenverteidiger Niklas Geyrhofer verzichten. Der 21-Jährige wurde vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga nach seinem Elferfoul am Mittwoch in der Schlussphase gegen den WAC (0:1) am Donnerstag für ein Spiel gesperrt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Geyrhofer brachte im Finish gegen den WAC Angreifer Dieng zu Fall