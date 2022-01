Sturm verzichtet wegen Corona auf Trainingslager in Türkei

Fußball-Bundesligist Sturm Graz verzichtet aufgrund der unsicheren Corona-Situation auf das von 19. bis 29. Jänner geplant gewesene Winter-Trainingslager in der Türkei. Das gaben die Steirer am Montag bekannt. Stattdessen wird Sturm in den kommenden Wochen mehrere Kurztrainingslager mit internationalen Testspielen im slowenischen Catež absolvieren.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Schicker verlegt Sturm-Trainingslager von der Türkei nach Slowenien