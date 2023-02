Sturm weiter mit Verletzungspech - Pause für Kiteishvili

Bei Sturm Graz jagt verletzungstechnisch eine Hiobsbotschaft die nächste. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga muss in den kommenden Wochen auch auf Otar Kiteishvili verzichten. Der georgische Mittelfeldregisseur erlitt eine Muskelfaserverletzung im Oberschenkel, wie eine MR-Untersuchung am Mittwoch ergab. Der 26-Jährige hatte das Teamtraining am Montag nach einem Stich im Oberschenkel abbrechen müssen. Zuvor waren schon Gregory Wüthrich und Albian Ajeti ausgefallen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Kiteishvili ist zum Zuschauen verdammt