Sturm will gegen Hartberg den Kurs beibehalten

Am Wochenende von Rapid ausgebremst, will Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga wieder Schwung aufnehmen. Im steirischen Derby gegen den TSV Hartberg ist die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer am Dienstagabend (18.30 Uhr) Favorit, bangt aber um den Einsatz einiger Stammkräfte. Vonseiten der achtplatzierten Hartberger versprach Trainer Markus Schopp einen mutigen Auftritt.

SN/APA/HANS PUNZ Ilzer will den Kurs beibehalten