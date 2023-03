Sturm will in Lustenau "in richtige Spur zurückfinden"

Nachdem Sturm Graz in der vergangenen Woche zuhause gegen Klagenfurt einen empfindlichen Rückschlag im Titelrennen erlitten hat, wollen die Steirer am Samstag beim Gastspiel in Lustenau (17.00 Uhr/live Sky) mit einem Erfolg "schnell wieder in die richtige Spur zurückfinden", wie Trainer Christian Ilzer betonte. Gegen den Aufsteiger weist Sturm bisher eine nahezu makellose Bilanz auf, unterschätzt werden die Vorarlberger aber keinesfalls.

Denn die Leistungen Lustenaus in den vergangenen Wochen haben Ilzer "sehr gut gefallen" Der Sturm-Coach ortete beim Gegner "einen mutigen Auftritt gegen Salzburg, einen Heimsieg gegen Austria Wien und ein starkes Spiel gegen den LASK." Daher gelte es für sein Team, "das volle Potenzial auszuschöpfen, volle Überzeugung und Intensität auf den Platz zu bringen, am Punkt bereit da zu sein und mit großer Leidenschaft und Zusammenhalt Zählbares mit nach Graz zu bringen."

Gelingt es den Sturm-Akteuren, die Vorgaben in die Tat umzusetzen, stehen die Chancen sicherlich gut, die bisher starke Bilanz gegen Lustenau zu prolongieren. Von bisher 17 Pflichtspiel-Duellen gestaltete der Tabellenzweite 16 siegreich, ein einziges endete Unentschieden. Die lange Reise ins Ländle werden die Steirer weiterhin ohne einige Leistungsträger bestreiten müssen. Gregory Wüthrich, Jakob Jantscher, Otar Kiteishvili und Albian Ajeti werden wegen Muskelverletzungen fehlen. Auch William Böving (Syndesmosebandriss) und Moritz Wels (Meniskus) befinden sich noch im Aufbautraining.

Die jüngste Niederlage gegen Klagenfurt, übrigens erst die zweite in der laufenden Saison, spielte in der Vorbereitung auf Lustenau nur kurz eine Rolle und wurde rasch aufgearbeitet. "Wir haben alle schnell verstanden, was uns an diesem Tag energetisch und inhaltlich gefehlt hat", sagte Ilzer. Dass diese Niederlage für "Bestürzung und Aufregung" gesorgt habe, führte der Trainer auch auf die tolle Entwicklung seines Teams zurück. "Das soll meiner Mannschaft und dem SK Sturm als Verein auch zeigen, was wir uns mittlerweile erarbeitet haben und wie wir auch wahrgenommen werden."

Die Titelträume in Graz sind allerdings ein Stück weit in die Ferne gerückt. In der Tabelle droht Serienmeister Salzburg Sturm zu enteilen, der Vorsprung der "Bullen" beträgt mittlerweile satte neun Punkte. Direkt im Nacken sitzt der LASK, der auf Platz drei mit nur fünf Zählern Rückstand lauert. Diese Konstellationen spielen für Ilzer aktuell keine Rolle. "Wir brauchen nicht schauen, wie viele Punkte wir Rückstand auf Salzburg haben oder Vorsprung auf den LASK", meinte der Coach. "Am Ende ist die Teilung und alles rückt zusammen."

In Lustenau hallte diese Woche immer wieder das umstrittene LASK-Spiel nach. Trainer Markus Mader wollte über die äußerst fragwürdige Elfmeterentscheidung keine Worte mehr verlieren, legte den Fokus in der Analyse stattdessen auf das zu Beeinflussende: "Der Auftritt der Mannschaft in Linz war über 90 Minuten einfach gut, wir haben nur eine kurze Drangphase zugelassen, ansonsten haben wir unseren Spielplan perfekt umgesetzt. Was dann in den Schlussminuten passiert ist, weiß jeder."

Gegen Sturm benötige es laut Mader eine "Topleistung" um die starke Heimserie fortzusetzen. "Wir haben unseren Matchplan, und den gilt es umzusetzen. Wir kennen ihr System und ihr Spielanlage, da wollen wir dagegenhalten, auch wenn ihre Spielweise eine große Herausforderung darstellt", sage Mader. Im eigenen Stadion ist Lustenau seit vier Spielen ungeschlagen, in drei dieser vier Heimspielen kassierte das Team keinen Gegentreffer.

Personell verzichten muss Mader auf Lukas Fridrikas, der Lustenau zuletzt gegen die Austria mit seinem Treffer drei Punkte bescherte. Der Angreifer fehlt gelb-gesperrt. Hannes Küng (angeschlagen) und Yuliwes Bellache (Aufbautraining) werden ebenfalls nicht einsatzfähig sein.