Sturm will Salzburg auf den Fersen bleiben

Während Sturm Graz nach dem erfolgreichen Europacup-Ausflug nach Rom in der Fußball-Bundesliga an Serienmeister Salzburg dranbleiben will, fühlt sich die WSG Tirol in der Außenseiterrolle wohl. "Das wird für uns die ultimative Herausforderung, so ehrlich müssen wir sein", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger vor dem Duell in der 11. Runde am Sonntag (14.30 Uhr) beim Vizemeister in Graz. "Sturm ist im Spiel gegen den Ball aktuell noch intensiver am Weg als Red Bull."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Ilzer will Salzburg im Blick behalten