Sturm will sich gegen WAC wieder "Momentum" erarbeiten

Sturm Graz und der WAC sehen sich heuer zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Das 0:0 im Nachtragsspiel läutete am 17. Jänner das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga ein. Die Grazer verpassten damals den Sprung an die Tabellenspitze. Aktuell liegt Sturm neun Zähler hinter Spitzenreiter Salzburg auf Platz vier der Tabelle. Für die Wolfsberger ist das Auswärtsspiel in Graz am Sonntag (14.30 Uhr) die nächste Station im dichten Programm.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturms Ilzer nimmt den nächsten Heimsieg ins Visier